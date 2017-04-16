Побеждает тот, у кого сильнее яйца: Муженко поздравил украинцев с Пасхой

Сегодня, 16:08

Глава Генштаба выразил уверенность, что Украина восстановит территориальную целостность

Виктор Муженко. Фото: Facebook
Виктор Муженко. Фото: Facebook

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко поздравил украинцев с Пасхой.

"Христос Воскрес! Свет победил тьму! Так и мы – одолеем врага и восстановим Украину!" – отметил он в Twitter.

Кроме того, глава Генштаба опубликовал картинку с надписью "Всегда побеждает тот, у кого сильнее яйца". На картинке изображены два яйца: на одном нарисован тризуб, а второе раскрашено в цвета георгиевской ленты.

Глава Генштаба выразил уверенность, что Украина восстановит территориальную целостность.

Также силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины креативно поздравили украинцев с Пасхой. На своей странице в Facebook ССО опубликовали поздравительный текст, сопроводив его картинкой со стальными крашенками.

16 апреля христиане восточного и западного обрядов празднуют Пасху – Воскресение Христово.
Украина, военные, Пасха, муженко, ССО, На Донбассе

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