Побеждает тот, у кого сильнее яйца: Муженко поздравил украинцев с Пасхой

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко поздравил украинцев с Пасхой.

"Христос Воскрес! Свет победил тьму! Так и мы – одолеем врага и восстановим Украину!" – отметил он в Twitter.

Кроме того, глава Генштаба опубликовал картинку с надписью "Всегда побеждает тот, у кого сильнее яйца". На картинке изображены два яйца: на одном нарисован тризуб, а второе раскрашено в цвета георгиевской ленты.

Глава Генштаба выразил уверенность, что Украина восстановит территориальную целостность.

Также силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины креативно поздравили украинцев с Пасхой. На своей странице в Facebook ССО опубликовали поздравительный текст, сопроводив его картинкой со стальными крашенками.

16 апреля христиане восточного и западного обрядов празднуют Пасху – Воскресение Христово.