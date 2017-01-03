Погода на Рождество: украинцам обещают ночные морозы до -26

Резкое понижение температуры прогнозируют на западе, севере и в центре Украины

По прогнозам Укргидрометцентра, 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха в Украине ожидается резкое понижение температуры.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской областях синоптики обещают ночные морозы до -13..-19 °, а местами – до 20-26 ° мороза. Днем в этих регионах температура воздуха -11…-17 °.

Фото: Укргидрометцентр

В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской области ночью и днем до 7-13 ° мороза, а в Крыму и Приазовье до 0-6 ° мороза.

В Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму ожидается временами снег (в Крыму и Приазовье с дождем), местами сильные снегопады, метели, усиление ветра 15-22 м / с.

По данным Укргидрометцентра, 8-9 января в Украине сохранится холодная погода, однако на юге и востоке количество осадков уменьшается и постепенно прекращается.

Напомним, с 6 января, как раз на Святвечер, в Киеве начнется резкое похолодание, которое охватит морозами столицу и на Рождество и продолжится 8-9 января.