Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Погода на Рождество: украинцам обещают ночные морозы до -26 http://www.segodnya.ua/img/article/7853/73_main.1483452780.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/73_tn.1483452780.jpg Украина Резкое понижение температуры прогнозируют на западе, севере и в центре Украины

Погода на Рождество: украинцам обещают ночные морозы до -26

Сегодня, 17:06

Резкое понижение температуры прогнозируют на западе, севере и в центре Украины

Фото: ladynews.com.ua
Фото: ladynews.com.ua

По прогнозам Укргидрометцентра, 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха в Украине ожидается резкое понижение температуры.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской областях синоптики обещают ночные морозы до -13..-19 °, а местами – до 20-26 ° мороза.  Днем в этих регионах температура воздуха -11…-17 °.

7_

Фото: Укргидрометцентр

В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской области ночью и днем до 7-13 ° мороза, а в Крыму и Приазовье до 0-6 ° мороза.

В Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму  ожидается временами снег (в Крыму и Приазовье с дождем), местами сильные снегопады, метели, усиление ветра 15-22 м / с.

По данным Укргидрометцентра, 8-9 января в Украине сохранится холодная погода, однако на юге и востоке количество осадков уменьшается и постепенно прекращается.

Напомним, с 6 января, как раз на Святвечер, в Киеве начнется резкое похолодание, которое охватит морозами столицу и на Рождество и продолжится 8-9 января.
киев, Украина, Рождество, погода, температура, снег, похолодание, синоптики, температура воздуха, запад, морозы, ГСЧС, в Крыму, укргидрометцентр, снегопады, в украине

Вы сейчас просматриваете новость "Погода на Рождество: украинцам обещают ночные морозы до -26". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

В стране будет прохладно. Фото: AFP

Погода в Украине: ночной мороз, метель и гололед

Сегодня, 16:00

Синоптики обещают снижение температуры ночью до -12 градусов

Наука и Технологии

Видеохит: что будет, если выплеснуть кипяток на морозе

Сегодня, 13:57

Ученые с древних времен бились над вопросом, почему иногда горячая вода замерзает быстрее, чем холодная

Происшествия

В Киеве возле метро вспыхнул автомобиль

Сегодня, 13:50

В результате пожара поврежден моторный отсек, салон и лаковое покрытие транспортного средства

Харьков

Сотрудники заправки справились с огнем. Фото: ГСЧС

В Харькове на заправку заехал горящий автомобиль

Сегодня, 12:14

Причину возникновения пожара устанавливают

Футбол

“Перша приватна броварня” – новый премиум-спонсор Национальной сборной команды Украины по футболу

Сегодня, 11:01

Происшествия

Фото: Киевавтодор

В Киеве сегодня – мокрый снег и гололед

Сегодня, 10:38

Водителей призывают быть внимательными и осторожными на дорогах города

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.