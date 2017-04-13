Погода на завтра: небольшой дождь и заморозки Сегодня, 17:32 Просмотров: ...

Синоптики обещают снижение температуры воздуха как днем, так и ночью

Фото: AFP

Завтра, 14 апреля, в Киеве облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +11...+13 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр. На западе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, местами на поверхности почвы заморозки 0...-3 градуса, днем +7...+14 градусов. На севере облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+9 градусов, днем +7...+14 градусов. В центре облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+9 градусов, днем +9...+14 градусов. На востоке облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +10...+16 градусов. На юге облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+9 градусов, днем +12...+18 градусов.