Погода на завтра: небольшой дождь и заморозки
Синоптики обещают снижение температуры воздуха как днем, так и ночью
Завтра, 14 апреля, в Киеве облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +11...+13 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, местами на поверхности почвы заморозки 0...-3 градуса, днем +7...+14 градусов.
На севере облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+9 градусов, днем +7...+14 градусов.
В центре облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+9 градусов, днем +9...+14 градусов.
На востоке облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +10...+16 градусов.
На юге облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+9 градусов, днем +12...+18 градусов.
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