Погода на завтра: небольшой дождь и заморозки

Сегодня, 17:32

Синоптики обещают снижение температуры воздуха как днем, так и ночью

Фото: AFP
Фото: AFP

Завтра, 14 апреля, в Киеве облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +11...+13 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, местами на поверхности почвы заморозки 0...-3 градуса, днем +7...+14 градусов.

На севере облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+9 градусов, днем +7...+14 градусов.

В центре облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+9 градусов, днем +9...+14 градусов.

На востоке облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +10...+16 градусов.

На юге облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+9 градусов, днем +12...+18 градусов.
погода, дождь, прогноз, температура воздуха, заморозки, в украине

Вы сейчас просматриваете новость "Погода на завтра: небольшой дождь и заморозки". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

В стране слегка похолодает. Фото: AFP

Завтра Украину накроют дожди

23 Марта, 16:48

Синоптики обещают небольшое снижение температуры воздуха и осадки 

Украина

Синоптики дали прогноз на несколько дней. Фото: архив

Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели

19 Марта, 12:28

В Киеве ночью местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, днем без осадков

Украина

В стране будет сыро. Фото: pixabay.com

Завтра в Украине днем дождь, а ночью - мороз

26 Ноября 2016, 18:22

Синоптики обещают украинцам сырость - по всей территории пройдут дожди 

Украина

Погода порадует украинцев. Фото: AFP

Завтра в Украине будет тепло и сухо

8 Марта, 15:08

Днем в стране ожидается до 15 градусов тепла, только на западе пройдут дожди 

Украина

Морозы не отступают. Фото: pixabay.com

Завтра в Украине заметно похолодает

16 Января, 15:40

Синоптики обещают на вторник морозы и гололед, но без осадков 

Украина

В стране будет тепло и сухо. Фото: AFP

Суббота порадует украинцев теплой погодой

3 Марта, 15:36

По данным синоптиков, столбики термометров днем поднимутся до 15 градусов тепла

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования