Погода на завтра: ночные морозы до -27 и снег

Завтра, 9 февраля, в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -19...-21 градус, днем -10...-12 градусов.

На западе облачно с прояснениями, ночью, днем местами, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-15 градусов, днем -5...-11 градусов.

На севере переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -17...-22 градуса, в Черниговской и Сумской областях -22...-27 градусов, днем -9...-14 градусов.

В центре переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -17...-23 градуса, днем -8...-13 градусов.

На востоке переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -22...-27 градусов, днем -10...-15 градусов.

На переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -9...-16 градусов, днем -2...-8 градусов.