Погода на завтра: ночные морозы до -27 и снег

Сегодня, 16:21

Синоптики обещают украинцам сложные погодные условия

В стране будет холодно. Фото: AFP
В стране будет холодно. Фото: AFP

Завтра, 9 февраля, в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -19...-21 градус, днем -10...-12 градусов.

На западе облачно с прояснениями, ночью, днем местами, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-15 градусов, днем -5...-11 градусов.

На севере переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -17...-22 градуса, в Черниговской и Сумской областях -22...-27 градусов, днем -9...-14 градусов.

В центре переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -17...-23 градуса, днем -8...-13 градусов.

На востоке переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -22...-27 градусов, днем -10...-15 градусов.

На  переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -9...-16 градусов, днем -2...-8 градусов.
погода, ветер, снег, прогноз, синоптики, температура воздуха, морозы, гололедица, в украине

Вы сейчас просматриваете новость "Погода на завтра: ночные морозы до -27 и снег". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

В Украине будет холодно. Фото: AFP

Синоптики обещают украинцам морозы до -24

26 Января, 15:52

Сильные морозы придут уже завтра, в стране также ожидаются cнег и гололед 

Украина

Синоптики обещают легкое потепление. Фото: AFP

В Украине немного потеплеет

19 Декабря 2016, 15:54

Завтра, по прогнозам синоптиков, в стране днем до +3

Украина

Морозы не отступают. Фото: pixabay.com

Завтра в Украине заметно похолодает

16 Января, 15:40

Синоптики обещают на вторник морозы и гололед, но без осадков 

Украина

Фото: pixabay.com

Завтра в Украине слегка похолодает

12 Сентября 2016, 19:26

В стране будет сухо 

Украина

В страну идет похолодание. Фото: AFP

Ночные морозы в Украине усилятся

2 Января, 19:36

По прогнозам синоптиков, в стране ожидаются мокрый снег и гололед 

Украина

Снег не прекратится. Фото: AFP

Особых погодных изменений синоптики украинцам не обещают

11 Января, 15:25

В стране ожидаются снег, гололед и ночные морозы 

Украина

В стране будет холодно. Фото: AFP

Синоптики обещают украинцам ночные морозы до -18

15 Декабря 2016, 15:10

В стране будет холодно как ночью, так и днем 

Украина

Фото: AFP

Погода в Украине: снег, гололед и ночной мороз

28 Декабря 2016, 18:27

По данным синоптиков, завтра днем в стране слегка похолодает

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования