Погода на завтра: снегопады почти прекращаются, идет потепление

Сегодня, 16:42

Сегодня, 16:42 Просмотров: ...

По данным синоптиков, ночные морозы еще продержатся, но днем столбики термометров немного поднимутся

Завтра, 10 января, в Киеве облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -9 ...- 11 градусов, днем -4 ...- 6 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе облачно с пояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -14...-19 градусов, днем -6...-10 градусов.

На севере облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8 ...-13 градусов, днем -4 ...-9 градусов.

В центре облачно, без осадков, на дорогах гололедица, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6 ...-10 градусов, днем -2 ...-7 градусов.

На востоке облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -6 ...-1 градус, днем -2 ...-7 градусов.

На юге облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -5...-10 градусов, днем -2...-7 градусов.