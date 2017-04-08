Погода на завтра: в Украине мокрый снег и заморозки

Синоптики обещают в воскресенье снижение температуры и днем, и ночью

9 апреля в Киеве облачно с прояснениями, ночью и утром дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков, ветер северный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +10...+12 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, заморозки 0...-3 градуса, ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2...-3 градусов, днем +8...+14 градусов.

На севере облачно с прояснениями, ночью и туром дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков, местами заморозки 0...-2 градуса, ветер северный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+7 градусов, днем +7...+14 градусов.

В центре облачно с прояснениями, ночью дождь с мокрым снегом, днем дождь, ветер северный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+6 градусов, днем +7...+13 градусов.

На востоке облачно с прояснениями, дождь, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +7...+12 градусов.

На юге облачно с прояснениями, ночью дождь с мокрым снегом, днем дождь, ветер северный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +8...+13 градусов.