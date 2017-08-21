Погода на завтра: в Украине похолодание, дожди и шквалы

На востоке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +25...+29 градусов.

На западе облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6...+13 градусов, днем +15...+23 градуса.

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