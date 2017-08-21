Погода на завтра: в Украине похолодание, дожди и шквалы

Сегодня, 17:02

Синоптики обещают снижение температуры и осадки 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

22 августа в Киеве облачно, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +18...+20 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6...+13 градусов, днем +15...+23 градуса.

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На севере облачно, кратковременный дождь, местами сильный, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +18...+25 градусов.

В центре облачно, кратковременный дождь, местами сильный, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +18...+25 градусов.

На востоке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +25...+29 градусов.

На юге облачно, кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...+21 градус, днем +19...+27 градусов.
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