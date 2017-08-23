Погода на завтра в Украине: похолодание и дожди
Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха днем не превысит +28 градусов
24 августа в Киеве переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +18...+20 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе переменная облачность, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+14 градусов, днем +17...+24 градуса.
На севере переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+15 градусов, днем +15...+22 градуса.
В центре переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+14 градусов, днем +18...+25 градусов.
На востоке переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+16 градусов, днем +21...+27 градусов.
На юге переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +23...+28 градусов.
Вы сейчас просматриваете новость "Погода на завтра в Украине: похолодание и дожди". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии