Погода на завтра в Украине: похолодание и дожди

Сегодня, 15:20

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха днем не превысит +28 градусов

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

24 августа в Киеве переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +18...+20 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе переменная облачность, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+14 градусов, днем +17...+24 градуса.

На севере переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+15 градусов, днем +15...+22 градуса.

В центре переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+14 градусов, днем +18...+25 градусов.

На востоке переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+16 градусов, днем +21...+27 градусов.

На юге переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +23...+28 градусов.
Украина, погода, дождь, похолодание, прогноз

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