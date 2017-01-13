Погода на завтра: в Украине потеплеет, но снег не закончится

Синоптики говорят, что днем температура поднимется до +6 градусов

14 января в Киеве облачно, ночью небольшой мокрый снег, днем мокрый снег с дождем, слабый гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 градуса, днем +1...+3 градуса, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе облачно, ночью мокрый снег, днем мокрый снег с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем -2...+3 градуса.

В Карпатах ночью очень сильный снег, днем умеренный снег, на дорогах гололедица, температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем -1...-6 градусов.

На севере облачно, ночью мокрый снег, днем мокрый снег с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-7 градусов, днем -2...+3 градуса.

В центре облачно, ночью без осадков, днем в большинстве областей местами гололед и налипание мокрого снега; на дорогах гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-7 градусов, днем -2...+3 градуса.

На востоке облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-10 градусов, днем -2...+3 градуса.

На юге облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...-4 градуса, днем -1...+6 градусов.