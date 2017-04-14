Погода на завтра в Украине: потепления ждать не стоит

Сегодня, 17:06

По данным синоптиков, в субботу в стране ожидаются небольшой дождь и заморозки 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

15 апреля в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +11...+13 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0...-5 градусов, днем +10...+16 градусов.

На севере облачно с прояснениями, ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+7 градусов, в Житомирской области на поверхности почвы заморозки 0...-5 градусов, днем +8...+14 градусов.

В центре облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+8 градусов, днем +10...+17 градусов.

На востоке облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +9...+15 градусов.

На юге облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+9 градусов, днем +13...+18 градусов.
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