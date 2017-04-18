Погода в Украине: в ночь на среду ожидается серьезное похолодание

По прогнозам синоптиков, в стране будет холодно, ветрено и сыро

В среду, 19 апреля, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0...-2 градуса, на почве заморозки 0...-5 градусов, днем +8...+10 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, на Закарпатье дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0 ...-5 градусов, на Закарпатье +1...+6 градусов, на почве заморозки 0...-5 градусов, днем +5...+12 градусов.

В Карпатах мокрый снег, днем с дождем, температура ночью 0...-5 градусов, днем +2...-3 градуса.

На севере переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, на почве заморозки 0...-5 градусов, днем +7...+12 градусов, в Черниговской и Сумской областях +3...+9 градусов.

В центральных областях переменная облачность, ночью дождь с мокрым снегом, в Днепропетровской области сильный мокрый снег, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, в Винницой области 0...-5 градусов, на поверхности местами в воздухе заморозки 0...-5 градусов, днем +3...+12 градусов, в Полтавской и Днепропетровской областях +1...+8 градусов.

В восточных областях переменная облачность, дождь с мокрым снегом, ночью сильный. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, на почве заморозки 0...-5 градусов, днем +4...+9 градусов, в Харьковской области ночью -2...+3 градуса, на почве заморозки 0...-5 градусов, днем 0...-5 градусов.

На юге переменная облачность, ночью дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+6 градусов, на почве, местами в воздухе заморозки 0...-5 градусов, днем в Одесской и Николаевской областях +7...+12 градусов, в Херсонской и Запорожской областях +3...+9 градусов.