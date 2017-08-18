Погода в Украине: жара не отступает

18 Августа 2017, 18:12

На субботу синоптики обещают жаркую погоду без осадков

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Завтра, 19 августа, в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +32...+34 градуса, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, днем +29...+34 градуса.

На севере небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+20 градусов, днем +29...+34 градуса.

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В центре небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+22 градуса, днем +29...+35 градусов.

На востоке небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+21 градус, днем +30...+35 градусов.

На юге небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+22 градуса, днем +30...+36 градусов.
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