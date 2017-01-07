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Погодные ужасы в Украине: снежные бури и дома без света http://www.segodnya.ua/img/article/7861/25_main.1483773327.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/25_tn.1483773327.jpg Украина Без электричества остались более 70 населенных пунктов по всей Украине

Погодные ужасы в Украине: снежные бури и дома без света

Сегодня, 09:11

Без электричества остались более 70 населенных пунктов по всей Украине

Непогода в Украине. Фото: Соцсети
Непогода в Украине. Фото: Соцсети

Обесточено 71 населенный пункт Украины в результате неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В период с 6 по 7 января в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метель, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточено 71 населенный пункт в семи областях", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, обесточено в Одесской области 35 н.п., Львовской – 14, Херсонской – 10, Николаевской – 7, Кировоградской – 2, Киевской – 2, Черкасской – 1.

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, 8-9 января в Украине сохранится холодная погода, однако на юге и востоке количество осадков уменьшится и постепенно прекратится.
Украина, погода, снег, обесточены

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Источник:

Интерфакс-Украина

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