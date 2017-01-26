Пограничники объяснили, почему украинцев с ID-картами не пускают в Беларусь

Сегодня, 08:44

В Черниговском пограничном отряде жалуются на законодательный нонсенс

Украина не договорилась с Беларусью об ID-картах. Фото: zhzh.info
Украина не договорилась с Беларусью об ID-картах. Фото: zhzh.info

Граждан Украины с внутренними паспортами нового образца – ID-картами – по-прежнему не пускают в Республику Беларусь. Эту информацию подтвердил помощник начальника Черниговского пограничного отряда – начальник пресс-службы Александр Дудко, сообщает "Укринформ".

"Факты о непропуске граждан Украины, которые получили в органах Государственной миграционной службы паспортные документы нового образца, так называемые ID-карты, действительно фиксируются, но это связано с определенным законодательным нонсенсом: новые документы в Украине введены, но не внесены в межгосударственный договор о безвизовых поездках граждан Украины и Республики Беларусь друг к другу ", – пояснил Дудко.

По его словам, белорусы не пускают украинцев с ID-картами независимо от того, есть у них оборудования для считывания информации с таких документов или нет – они просто выполняют существующие договорные обязательства.

"Этот вопрос вообще-то не к пограничникам, а в соответствующие консульские службы министерств иностранных дел обеих стран", – отметил Дудко.

Напомним, в марте 2015 года Кабинет Министров Украины утвердил образец внутреннего биометрического паспорта. Это будет пластиковая ID-карта размером 54х85,6 мм. Первые внутренние ID-карты получили 16-летние украинцы.
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