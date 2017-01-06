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Пограничники задержали работорговца из Молдовы http://www.segodnya.ua/img/article/7859/96_main.1483703096.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/96_tn.1483703096.jpg Украина Сотрудники ГПСУ задержали гражданина Молдовы, который разыскивается Интерполом за торговлю людьми

Пограничники задержали работорговца из Молдовы

Сегодня, 13:44

Сотрудники ГПСУ задержали гражданина Молдовы, который разыскивается Интерполом за торговлю людьми

Пограничники задержали разыскиваемого Интерполом преступника. Фото: пресс-служба ГПСУ
Пограничники задержали разыскиваемого Интерполом преступника. Фото: пресс-служба ГПСУ

Украинские пограничники задержали гражданина Молдовы, который разыскивается Интерполом за торговлю людьми. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Согласно сообщению, в пункте пропуска "Сеньковка" пограничники Черниговского отряда задержали 56-летнего гражданина Молдовы, ехавшего из России рейсовым автобусом.

Как сообщается, по базе данных Интерпола этот гражданин находился в розыске по подозрению в совершении преступления по ст.165 Уголовного кодекса Молдовы (торговля людьми).

Пограничники передали задержанного сотрудникам Национальной полиции Украины.

Напомним, бывший министр аграрной политики времен правления Виктора Януковича Николай Присяжнюк объявлен Интерполом в международный розыск.
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"Сегодня"

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