Пограничники задержали работорговца из Молдовы

Сотрудники ГПСУ задержали гражданина Молдовы, который разыскивается Интерполом за торговлю людьми

Украинские пограничники задержали гражданина Молдовы, который разыскивается Интерполом за торговлю людьми. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Согласно сообщению, в пункте пропуска "Сеньковка" пограничники Черниговского отряда задержали 56-летнего гражданина Молдовы, ехавшего из России рейсовым автобусом.

Как сообщается, по базе данных Интерпола этот гражданин находился в розыске по подозрению в совершении преступления по ст.165 Уголовного кодекса Молдовы (торговля людьми).

Пограничники передали задержанного сотрудникам Национальной полиции Украины.

Напомним, бывший министр аграрной политики времен правления Виктора Януковича Николай Присяжнюк объявлен Интерполом в международный розыск.