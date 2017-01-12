"Похоже, Россия вновь усилила режим пересечения границы для украинцев" – Слободян

Российские пограничники безосновательно не пропустили за день 81 украинца на границе с Сумской областью

В Государственной пограничной службе Украины информируют, что в четверг российские пограничники не пропустили в пункте пропуска "Троебортное" на границе с Сумской областью 81 гражданина Украины, при этом официальный отказ выдали лишь шести украинцам.

"Похоже, Россия вновь усилила режим пересечения границы для украинцев. Конечно, неофициально. В течение дня в пункте пропуска "Троебортное" РФ (напротив пункта пропуска "Бачевск"), российские пограничники не пропустили 81 гражданина Украины. По словам последних, основанием стало якобы отсутствие надлежащего денежного обеспечения. В то же время официальные отказы в пересечении границы российские пограничники выдали лишь 6 украинцам", – написал помощник руководителя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на странице в Фейсбуке.

По его словам, Госпогранслужба Украины сообщила о ситуации все заинтересованные правоохранительные органы государства и МИД.