Поклонская отреагировала на уголовные дела против нее в Украине

Бывший т.н. "прокурор" временно оккупированного Крыма, а ныне "депутат" Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что не получала никаких документов от Генеральной прокуратуры Украины относительно уголовных производств против нее. Об этом она рассказала в комментарии "РИА Новости".

"То, что там расследуются уголовные дела, говорилось и ранее, поэтому ничего нового гражданин прокурор не сообщил. Мне не известна (суть второго возбужденного уголовного дела. – Ред.), потому что ни одного процессуального документа за весь период бурной деятельности в СМИ Генеральной прокуратуры Украины я не получала", – сказала Поклонская.

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Как сообщили вчера в прокуратуре Автономной Республики Крым, против Натальи Поклонской в Украине расследуются два уголовных производства: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Поклонская до оккупации Крыма работала в органах прокуратуры Украины, а также была прокурором АРК. Весной 2014-го была назначена оккупационными властями "прокурором Республики Крым".

Именно Поклонская инициировала уголовное преследование крымских татар и запрет в 2016 году деятельности Меджлиса.