Полиция обратилась к водителям из-за лютых морозов

Водителей просят быть внимательными и осторожными за рулем, позаботиться о запасе топлива, зарядить мобильные телефоны, взять в дорогу горячие напитки в термосе и комплект теплой одежды

В связи со значительным похолоданием полиция просит водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах Украины.

Правоохранители отмечают, что из-за резкого снижения температуры 31 января водителям следует придерживаться простых правил, особенно при поездках на дальние расстояния.

"Отправляясь в дорогу, проверьте техническое состояние авто, позаботьтесь о запасе топлива. Не забывайте о зарядном устройстве к мобильному телефону, горячих напитках в термосе, запишите номера телефонов аварийных и дорожных служб. Кроме стандартных предметов, (аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, баллонного ключа, буксировочного троса, запасного колеса и домкрата), в сильные морозы не лишними будут комплект теплой одежды, фонарь на батарейках, провода "прикуривания", скребок для стекла и щетка, свечи, спички и небольшая лопата", – напоминают в полиции.

Напомним, в последнюю ночь января украинцам обещают мороз до -28.

В Киеве же ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью около -15 градусов, днем -5...-7 градусов.