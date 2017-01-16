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Политолог пояснил, почему Путин согласился на проверку Украиной Ростовской области РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7884/4_main.1484497772.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/4_tn.1484497772.jpg Украина Россия дала добро на проверку приграничных территорий на предмет наличия военной техники

Политолог пояснил, почему Путин согласился на проверку Украиной Ростовской области РФ

Сегодня, 08:20

Россия дала добро на проверку приграничных территорий на предмет наличия военной техники

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

С понедельника до 19 января два представителя Украины вместе с коллегами из Канады и Дании планируют проинспектировать граничащий с нашей страной район Ростовской области России — на это было получено соответствующее разрешение российских властей. Напомним, о приграничных районах РФ не раз появлялась неофициальная информация о засилье там военной техники, в том числе и артиллерии, однако официальный Кремль этого не подтверждал.

Как сообщил на вчерашнем брифинге спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, инспекция стала возможной в рамках Венского документа 2011 года. "В рамках инспектирования планируется получение информации от командиров российских подразделений, вертолетный облет и сухопутная проверка указанного района", — уточнил Мотузяник. По его словам, цель этих мероприятий — проверить наличие либо отсутствие военной деятельности на этой приграничной территории. После инспектирования планируется подготовка официального отчета проверки.

В свою очередь, руководитель российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков подтвердил, что разрешение на проверку есть. "Украина запросила Российскую Федерацию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности", — сообщил Рыжков журналистам.

Политолог Тарас Березовец считает, что получение разрешения на инспекцию — неслучайно. "Сегодня Путин, очевидно, хочет уйти из-под санкций, поэтому не хочет давать лишнего повода, поэтому допускает украинских и международных наблюдателей на свои объекты", — говорит Тарас Березовец. По словам политолога, для Украины такая инспекция важна, ведь подобных не было уже несколько лет. И добавил, что Россия, в свою очередь, может обратиться с просьбой разрешить ее представителям проинспектировать приграничные с ее территорией районы Украины.
россия, Путин, Донбасс, Минобороны, военные, боевики, санкции, ростовская область

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Автор:

Игорь Серов

Источник:

"Сегодня"

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