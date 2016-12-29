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Польша закрывает пешеходный переход границы с Украиной http://www.segodnya.ua/img/article/7844/3_main.1483022653.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/3_tn.1483022653.jpg Украина Поляки считают, что такой режим пропуска существенно подрывает защиту границы от нелегального пересечения

Польша закрывает пешеходный переход границы с Украиной

Сегодня, 16:40

Поляки считают, что такой режим пропуска существенно подрывает защиту границы от нелегального пересечения

Теперь очередей на пеший переход не будет. Фото А. Харченко
Теперь очередей на пеший переход не будет. Фото А. Харченко

Экспериментальный пеший пункт пропуска Угринов-Долгобычув больше не будет пропускать граждан и перейдет исключительно на автомобильный пропуск. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на польский портал Port Europa с предоставлением официального ответа Люблинского воеводства.

Как напомнили в Люблине, экспериментальный пункт пропуска в пешем порядке был запущен 1 июля 2015 года на полгода на базе инфраструктуры автомобильного пункта. После этого его работа продлевалась дважды на полгода. Отмечается, что за это время через него прошло почти 230 тысяч человек.

Теперь, как сообщает издание, польские пограничники обратились к украинской стороне не продлевать эксперимент. Таким образом, пункт пропуска будет работать лишь в "автомобильном режиме".

"Временный характер пограничной инфраструктуры при значительной нагрузке пешеходным движением не гарантирует безопасность туристов, существенно подрывает защиту границы от нелегального пересечения и дезорганизует дорожное движение в пункте пропуска", – говорится в пояснении.

Поляки отмечают, что пеший пункт пропуска часто использовали не в пешеходных целях, а лишь бы пересесть с машины на машину по другу сторону границы, чтоб не стоять в очереди.
Польша, пограничники, граница, эксперимент, пункт пропуска

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