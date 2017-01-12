Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Полтавский психолог исправительной колонии занимался наркоторговлей (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7877/41_main.1484236020.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/41_tn.1484236020.jpg Украина Изъятые наркотические средства направлены на экспертизу

Полтавский психолог исправительной колонии занимался наркоторговлей (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 17:44

Изъятые наркотические средства направлены на экспертизу


В Полтавской области психолога одной из исправительных колоний подозревают в наркоторговле. Сотрудники СБУ задержали его прямо на КПП – после того, как в сигаретах, которые он пытался пронести, нашли гашиш, каннабис и амфетамин.

По данным правоохранителей, 40-летний майор регулярно поставлял дурман за колючую проволоку. Если суд докажет его вину, психолог может попасть за решетку минимум на пять лет.

"Изъятые наркотические средства направлены на экспертизу для подтверждения их происхождения", – отметил Алексей Скрильник руководитель пресс-группы управления СБУ в Полтавской области.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
суд, сбу, наркотики, психолог, майор, Полтавская область, задержали, каннабис, кпп, наркотические средства, гашиш

Вы сейчас просматриваете новость "Полтавский психолог исправительной колонии занимался наркоторговлей (видео)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Программа "События"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.