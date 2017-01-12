Полтавский психолог исправительной колонии занимался наркоторговлей (видео)

В Полтавской области психолога одной из исправительных колоний подозревают в наркоторговле. Сотрудники СБУ задержали его прямо на КПП – после того, как в сигаретах, которые он пытался пронести, нашли гашиш, каннабис и амфетамин.

По данным правоохранителей, 40-летний майор регулярно поставлял дурман за колючую проволоку. Если суд докажет его вину, психолог может попасть за решетку минимум на пять лет.

"Изъятые наркотические средства направлены на экспертизу для подтверждения их происхождения", – отметил Алексей Скрильник руководитель пресс-группы управления СБУ в Полтавской области.

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