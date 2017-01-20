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Полторак рассказал, в каком случае могут огласить новую мобилизацию на фронт http://www.segodnya.ua/img/article/7902/12_main.1484920404.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/12_tn.1484920404.jpg Украина Вариант новой волны призыва украинцев на войну не исключен, отметил министр обороны

Полторак рассказал, в каком случае могут огласить новую мобилизацию на фронт

Сегодня, 15:55

Вариант новой волны призыва украинцев на войну не исключен, отметил министр обороны

Украинские мобилизованные на сборах. Фото: Facebook
Украинские мобилизованные на сборах. Фото: Facebook

Объявление очередной волны мобилизации украинцев на фронт может состояться в том случае, если Россия пойдет на открытую агрессию против Украины. Об этом заявил на брифинге министр обороны Степан Полторак, передают Украинские новости.

Министр допустил, что вариант нового призыва украинцев на войну не исключен

"Если будет открытая агрессия против Украины, то мы будем вынуждены проводить такую мобилизацию", – сказал Полторак.

Также он отметил, что не только в случае полномасштабной войны будет объявлена мобилизация, но и в случае серьезного ухудшения ситуацию на Донбассе.

Полторак подчеркнул, что на данный момент обстановка в Украине позволяет не проводить очередную мобилизацию.Он добавил, что Минобороны рассчитывает на дальнейшее заключение военными контрактов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украине в 2016 году удалось отказаться от очередных волн мобилизации и может сдерживать Россию.

Напомним, как заявлял 7 января глава Генштаба Виктор Муженко, в Украине объявили о решении призвать офицеров запаса, которые закончили военные кафедры университетов, однако не служили в армии, чтобы решить проблему с комплектованием офицерского состава.
министр, Донбасс, фронт, мобилизация, Полторак

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