Полторак встретился с американцами: обсудили оружие для Украины

Министр обороны Степан Полторак провел встречу с представителями Конгресса США, обсудив с ними ситуацию в Украине, а также предоставление оборонительного вооружения. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, Соединенные Штаты Америки заинтересованы в успехах Украины и эффективных реформах.

"Во время сегодняшней встречи представители Конгресса США, которые являются членами комитета вооруженных сил, подтвердили свою четкую позицию по поддержке Украины в нашей борьбе за территориальную целостность и выразили восхищение смелостью и отвагой украинских военных, которые противостоят врагу", – написал Полторак.

Он отметил, что в ходе встречи обсуждалась текущая ситуация на Востоке Украины, ход военной реформы и вопросы возможности предоставления Украине оборонительного оружия.

Ранее Степан Полторак говорил, что Украина прикрывает собой Европу от миллионной российской армии и ей требуется поддержка Запада в этом. Он отмечал, что страны НАТО оказались не готовы к российской агрессии.