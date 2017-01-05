Полузащитник сборной Украины Александр Караваев прибыл в Стамбул
Футболист продолжит свою карьеру в "Фенербахче"
Вчера поздно вечером в Стамбул прилетел полузащитник сборной Украины Александр Караваев.
В последний день 2016 года стало известно, что полузащитник сборной Украины Александр Караваев продолжит карьеру в "Фенербахче". Клуб был впечатлен игрой футболиста в нынешней Лиге Европы.
Напомним, что Александр Караваев выступал за луганскую "Зарю" с сезона-2014/15. На счету футболиста 56 матчей и 16 забитых мячей.
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