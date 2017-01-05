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Полузащитник сборной Украины Александр Караваев прибыл в Стамбул http://www.segodnya.ua/img/article/7857/31_main.1483611003.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/31_tn.1483611003.jpg Украина Футболист продолжит свою карьеру в "Фенербахче"

Полузащитник сборной Украины Александр Караваев прибыл в Стамбул

Сегодня, 12:05

Футболист продолжит свою карьеру в "Фенербахче"

Встреча Караваева в Стамбуле. Фото ФК &quot;Фенербахче&quot;
Встреча Караваева в Стамбуле. Фото ФК "Фенербахче"

Вчера поздно вечером в Стамбул прилетел полузащитник сборной Украины Александр Караваев.

В последний день 2016 года стало известно, что полузащитник сборной Украины Александр Караваев продолжит карьеру в "Фенербахче". Клуб был впечатлен игрой футболиста в нынешней Лиге Европы.

Напомним, что Александр Караваев выступал за луганскую "Зарю" с сезона-2014/15. На счету футболиста 56 матчей и 16 забитых мячей.
футбол, Фенербахче, Александр Караваев

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Источник:

Сегодня|Спорт

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