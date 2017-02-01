"Помогите моему сыну вырасти": мама семилетнего Саши просит о помощи

Сегодня, 18:39

Если мальчик не будет принимать гормон роста, он никогда не вырастет 

Семья мальчика просит о помощи. Фото: соцсети
Семья мальчика просит о помощи. Фото: соцсети

Киевлянка Алена Смитюх два года назад услышала от медиков страшный вердикт – у ее на тот момент пятилетнего сына Саши диагностировали гипофизарный нанизм (карликовость). Семье мальчика приходится бороться за каждый миллиметр роста. Для лечения необходимо регулярно принимать гормон роста и проходить обследования. Каждый месяц борьбы с болезнью обходиться Алене в 13 тысяч гривен, денег катастрофически не хватает. "Помогите моему сыну вырасти", – просит девушка у всех небезразличных украинцев.

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Саша может расти только с помощью препаратов

"О диагнозе Саши узнала на шестом месяце беременности вторым ребенком. Без уколов гормона роста – мы просто не растем, сейчас нужен для роста, в дальнейшем для поддержания качества жизни", – рассказывает Алена Смитюх.

Те лекарства, которые предлагает МОЗ бесплатно, мальчику не помогают, кроме того, от них у Саши вырос сахар в крови. При этом колоть гормоны нужно регулярно. "У нас просто времени нет, колоть нужно каждый день, и вырасти есть время до закрытия зон роста, хотелось бы успеть достичь приемлемого роста. Сейчас только в моих руках будущее моего сына и я стараюсь сделать все, что могло бы повлиять на его дальнейшую судьбу", – поясняет Алена.

"У нас просто времени нет, колоть нужно каждый день, и вырасти есть время до закрытия зон роста, хотелось бы успеть достичь приемлемого роста. Сейчас только в моих руках будущее моего сына и я стараюсь сделать все, что могло бы повлиять на его дальнейшую судьбу", – поясняет Алена.

Для роста приходится регулярно покупать препараты "Генотропин" или "Замактон". Четыре миллиграмма последнего в аптеках продаются по три тысячи гривен. Второму ребенку Алены всего полтора года, справиться самостоятельно с болезнью Саши семья не сможет.

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Чтобы мальчик вырос и жил полноценной жизнью, достаточно помочь семье приобрести препараты. Сейчас судьба Саши находится в руках его мамы и небезразличных украинцев.

"Помогите вырасти, кто сколько может или деньгами или препаратом гормоном роста "Зомактон" или "Генотропин". Куда обратиться можно, кто смог бы помочь...", – просит о помощи Алена.

"Помогите вырасти, кто сколько может или деньгами или препаратом гормоном роста "Зомактон" или "Генотропин". Куда обратиться можно, кто смог бы помочь...", – просит о помощи Алена.

Перевести средства на гормон роста для Саши можно на карту его мамы:

Приватбанк 5168 7572 8104 5973 Смитюх Алена Сергеевна

Связаться с Аленой Смитюх можно здесь.
здоровье, мальчик, гормон, препараты

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Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

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