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Пономарев рассказал, как кибератаки РФ могут помочь Украине получить помощь от США http://www.segodnya.ua/img/article/7869/44_main.1484058325.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/44_tn.1484058325.jpg Украина Американцы рассматривают план действий в качестве ответа России за хакерские атаки, из которого Киев может извлечь и себе помощь, считает российский оппозиционер

Пономарев рассказал, как кибератаки РФ могут помочь Украине получить помощь от США

Сегодня, 16:25

Американцы рассматривают план действий в качестве ответа России за хакерские атаки, из которого Киев может извлечь и себе помощь, считает российский оппозиционер

Илья Пономарев. Фото: ТАСС
Илья Пономарев. Фото: ТАСС

Из-за кибератак на инфраструктуру США и в избирательный процесс американцы могут ответить России размещением дополнительных сил на восточных границах НАТО, в том числе предоставить военную помощь Украине. Об этом рассказал в комментарии изданию "ГОРДОН" российский оппозиционер Илья Пономарев.

По его мнению, в ответ на российские кибератаки США укрепят силы НАТО в Восточной Европе.

"В комитете Сената, который занимается вопросами обороны, обсуждалось, какой должен быть ответ США. Так вот дискуссия склонялась к тому, что отвечать на кибератаку нужно традиционными средствами. Другое дело, что речь идет о ядерных державах. И мы понимаем, что никто из них нападать не будет. Однако укреплять восточные границы НАТО и размещать там дополнительные вооруженные силы – это вполне реальный, рассматривающийся в США вариант. В частности, обсуждения идут по странам Балтии. Есть также голоса и за военную помощь Украине", – заявил Пономарев.

Как сообщал посол Украины в США Валерий Чалый, команда следующего президента США может пересмотреть позицию Белого дома под руководством Барака Обамы, которая до сих пор не позволяла начать поставки в Украину летального оружия. Он отметил, что в оборонном бюджете США на 2017 год военная помощь для Украины увеличена и "включает возможность предоставления летального оборонительного оружия".

Напомним, 21 сентября, Палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон H.R. 5094 "О поддержке стабильности и демократии в Украине", который также был поддержан комитетом по иностранным делам.

Конгрессмен-республиканец Дункан Хантер убежден, что новоизбранный президент Дональд Трамп подпишет законопроект относительно предоставления Украине летального оружия.
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