Порошенко написал письма политзаключенным, которые находятся в России и Крыму

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с Новым годом украинских политзаключенных в России и оккупированном Крыму. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший политзаключенный РФ Геннадий Афанасьев.



Президент присоединился к новогоднему марафону написания писем гражданам Украины.



"И сегодня, когда вы оторваны от семьи и близких, хотел бы, чтобы вы вступили в Новый год с крепкой верой в силу единства, которая не знает границ и преград. Ваши сограждане – морально с вами, рядом. За вас переживает вся страна", – отметил Петр Порошенко.



В настоящее время в заключении Кремля по политическим мотивам находится не менее 44 граждан Украины. Подробная инструкция по написанию писем и адреса находятся на сайте кампании.