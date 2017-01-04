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Порошенко написал письма политзаключенным, которые находятся в России и Крыму http://www.segodnya.ua/img/article/7855/87_main.1483543373.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/87_tn.1483543373.jpg Украина Президент поздравил украинцев с Новым годом и напомнил, что незаконно арестованных поддерживает вся страна

Порошенко написал письма политзаключенным, которые находятся в России и Крыму

Сегодня, 17:18

Президент поздравил украинцев с Новым годом и напомнил, что незаконно арестованных поддерживает вся страна

Письма Порошенко. Фото: facebook.com
Письма Порошенко. Фото: facebook.com

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с Новым годом украинских политзаключенных в России и оккупированном Крыму. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший политзаключенный РФ Геннадий Афанасьев.

Президент присоединился к новогоднему марафону написания писем гражданам Украины.

"И сегодня, когда вы оторваны от семьи и близких, хотел бы, чтобы вы вступили в Новый год с крепкой верой в силу единства, которая не знает границ и преград. Ваши сограждане – морально с вами, рядом. За вас переживает вся страна", – отметил Петр Порошенко.

В настоящее время в заключении Кремля по политическим мотивам находится не менее 44 граждан Украины. Подробная инструкция по написанию писем и адреса находятся на сайте кампании.
Порошенко, письма, политзаключенные

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Источник:

"Сегодня"

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