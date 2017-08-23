Порошенко открыл выставку военной техники на Майдане: опубликовано видео

Сегодня, 13:16

Глава государства пообещал, что большая часть техники отправится с Майдана на фронт



Президент Украины Петр Порошенко принял участие в открытии выставки военной технике в центре Киева, которая приурочена к празднованию Дня Независимости. Соответствующее видео опубликовано на его странице в Facebook.

"Большая часть образцов вооружения и военной техники, которая сейчас представлена на выставке в центре Киева, на следующей неделе отправится в воинские части, которые находятся на линии соприкосновения. Оружие, которое представлено сегодня на выставке – в надежных руках. Слава украинским воинам и слава работникам оборонных предприятий! Слава тем, кто кует оружие и тем, кто умело им владеет", – заявил президент.

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Он отметил украинских героев, которые защищали и продолжают защищать украинскую землю от врагов.

"Самое крепкое "железо" в нашей армии – это то, из какого "сделаны" наши воины. Это 42 Героя Украины. Это более трехсот тысяч женщин и мужчин, которые стали участниками боевых действий. Это те, кто отдал свою жизнь за Украину, и те, кто каждый день ею рискует", – добавил Порошенко.

Как сообщалось, министр обороны Степан Полторак отчитался о полной готовности к проведению парада ко Дню независимости.
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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