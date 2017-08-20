Порошенко показал модернизированный украинский танк

Сегодня, 15:48

Во время модернизации завод максимально учел опыт военных в АТО, сообщил Порошенко 


Государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод", входящий в состав государственного концерна "Укроборонпром", усовершенствовало танк Т-72А.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

"Танк Т-72А стал еще более эффективным", – написал глава государства.

По словам Порошенко, во время модернизации завод максимально учел опыт военных в АТО.

Также по его словам, благодаря изменениям в Госбюджет на 2017 год на вооружение в украинскую армию поступят танки "Оплот".

"Украинская армия становится сильнее с каждым днем", – резюмировал президент.

Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.
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