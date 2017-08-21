Порошенко рассказал о создании баз для Сил спецопераций
Президент отметил вклад ССО в военную операцию на Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко анонсировал создание специальных военных баз, в частности в Кропивницком, которые позволят повысить уровень подготовки бойцова Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Сегодня Силы специальных операций являются символом нашего сотрудничества с нашими партнерами по НАТО", – заявил Порошенко.
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Президент подчеркнул важность сотрудничества со странами-членами НАТО, особо отметив роль Сил специальных операций в налаживании такого сотрудничества.
При этом Порошенко акцентировал внимание на значительном вкладе бойцов ССО в ходе выполнения задач в самых горячих точках военной операции на Донбассе.
Фото: president.gov.ua
Напомним, на военную службу в Вооруженные силы Украины по контракту с начала 2017 года вступили более 17 тысяч человек, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
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