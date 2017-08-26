Порошенко сделал важное заявление о будущем Украины

Сегодня, 19:22

Украина продолжит европейский и евроатлантический путь, считает президент 

Петр Порошенко. Фото: Facebook
Петр Порошенко. Фото: Facebook

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина в будущем будет отвечать критериям, необходимым для членства в ЕС и НАТО.

Об этом Порошенко сказал во время торжеств по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев сегодня в Киеве, передает УНИАН.

"Уверен в том, что и в дальнейшем мы можем рассчитать на такую же координацию и взаимодействие со стороны ВКУ усилий нашего государства по защите суверенитета, территориальной целостности, независимости нашего государства и реализации наших амбициозных европейских и евроатлантических целей, поскольку некоторые политики внутри страны и за ее пределами также не верят, что мы получим и перспективу членства в ЕС, и перспективу членства в НАТО", – заявил он.

"Мы преодолеем эти барьеры, мы изменим страну. Украина будет отвечать тем критериям, которые необходимы для того, чтобы подавать заявку на членство (в ЕС и НАТО – Ред.). Мы продолжим наш европейский и евроатлантический путь", – добавил президент.
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