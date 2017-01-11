Порошенко запустил Год Японии в Украине
Президент Украины встретился с послом Японии и подписал соответствующий указ
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о старте Года Японии в Украине. Об этом написал Порошенко на своей странице в Facebook.
"В течение 2014-2016 годов Япония предоставила Украине помощь в размере 1,8 млрд долларов США", – говорится в сообщении.
Президент отмечает, что данные средства направляются на реформирование правоохранительных органов и создание новой полиции, внедрение судебной реформы, реализацию целого ряда экологических программ и на другие важные проекты.
Во время встречи с послом Японии в Украине Сиґеки Суми Порошено также поблагодарил его за твердую поддержку независимости и территориальной целостности Украины, которую Япония постоянно демонстрирует.
"Мы высоко ценим неизменную позицию японской стороны относительно непризнания оккупации Россией Крыма, а также готовность всесторонне способствовать консолидации усилий международного сообщества для обеспечения полной имплементации Минских договоренностей", – написал президент.
Глава государства передал приглашение премьер-министру Японии Синдзо Абэ посетить Украину в этом году.
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