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Порошенко запустил Год Японии в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7873/52_main.1484149462.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/52_tn.1484149462.jpg Украина Президент Украины встретился с послом Японии и подписал соответствующий указ

Порошенко запустил Год Японии в Украине

Сегодня, 17:44

Президент Украины встретился с послом Японии и подписал соответствующий указ

Петр Порошенко и Сигеки Суми. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко и Сигеки Суми. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о старте Года Японии в Украине. Об этом написал Порошенко на своей странице в Facebook.

"В течение 2014-2016 годов Япония предоставила Украине помощь в размере 1,8 млрд долларов США", – говорится в сообщении.

Президент отмечает, что данные средства направляются на реформирование правоохранительных органов и создание новой полиции, внедрение судебной реформы, реализацию целого ряда экологических программ и на другие важные проекты.

Во время встречи с послом Японии в Украине Сиґеки Суми Порошено также поблагодарил его за твердую поддержку независимости и территориальной целостности Украины, которую Япония постоянно демонстрирует.

"Мы высоко ценим неизменную позицию японской стороны относительно непризнания оккупации Россией Крыма, а также готовность всесторонне способствовать консолидации усилий международного сообщества для обеспечения полной имплементации Минских договоренностей", – написал президент.

Глава государства передал приглашение премьер-министру Японии Синдзо Абэ посетить Украину в этом году.
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"Сегодня"

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