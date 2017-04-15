Порядок в Пасхальную ночь будут охранять 23 тысячи полицейских
Ожидается, что в праздничных богослужениях примут участие почти 8,9 миллионов человек
В пасхальную ночь в Украине будут охранять порядок больше 23 тысяч правоохранителей, почти 700 из них – нацгвардейцы.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Ожидается, что в праздничных богослужениях примут участие почти 8,9 миллионов человек, многолюднее всего будет в Львовской, Днепропетровской и Одесской областях.
Ранее сообщалось, что во время празднования Пасхи 15-17 апреля подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы.
Непосредственно в пасхальную ночь и 16 апреля спасатели будут дежурить в храмах и церквях по всей территории Украины.
На страже пожарной безопасности будут находиться около семи тысяч человек личного состава и более двух тысяч пожарно-спасательной техники ГСЧС.
Кроме того, работники ГСЧС дополнительно проверяют состояние пожарной безопасности в храмах.
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