Порядок в Пасхальную ночь будут охранять 23 тысячи полицейских

Ожидается, что в праздничных богослужениях примут участие почти 8,9 миллионов человек

В пасхальную ночь в Украине будут охранять порядок больше 23 тысяч правоохранителей, почти 700 из них – нацгвардейцы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Ожидается, что в праздничных богослужениях примут участие почти 8,9 миллионов человек, многолюднее всего будет в Львовской, Днепропетровской и Одесской областях.

Ранее сообщалось, что во время празднования Пасхи 15-17 апреля подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы.

Непосредственно в пасхальную ночь и 16 апреля спасатели будут дежурить в храмах и церквях по всей территории Украины.

На страже пожарной безопасности будут находиться около семи тысяч человек личного состава и более двух тысяч пожарно-спасательной техники ГСЧС.

Кроме того, работники ГСЧС дополнительно проверяют состояние пожарной безопасности в храмах.