Последствия непогоды: украинцы остаются без света, но дороги уже открыты

В ГСЧС отчитались о состоянии населенных пунктов. которые накрыла снежная буря

Из-за неблагоприятных погодных условий, приведших к обрывам линий электропередач и срабатыванию систем защиты по состоянию на 7 утра четверга остаются обесточенными 199 населенных пунктов в пяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Харьковской области без света остаются 99 населенных пунктов (н.п.), в Днепропетровской – 72 н.п., Полтавской – 14 н.п., Херсонской – 9 н.п. и Запорожской – 5 н.п.

Ведомство уточняет, что для ликвидации последствий непогоды принимаются меры по восстановлению электроснабжения, расчистке автомобильных дорог и уборке поваленных деревьев в населенных пунктах.

"По состоянию на 7 утра 20 апреля на дорогах государственного, регионального значения, пробок не зафиксировано. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет", – добавили в ГСЧС.

И-за налипания мокрого снега и шквального ветра также зафиксировано падение около 2 тыс. 500 деревьев в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. В результате падения дерева 18 апреля в г. Новороссийск Днепропетровской области от полученных травм в больнице умерла женщина 1957 года рождения..

Всего к ликвидации последствий непогоды привлечены 2 тыс. 901 чел. и 1 тыс 26 единиц техники.