Посол Японии пояснил, как в его стране относятся к изменению границ Украины

Вчера, 19:09

Дипломат подчеркнул, что Япония серьезно относится к украинскому вопросу, предоставляя поддержку Украине

Посол Японии рассказал о поддержке Украины. Фото: Pixabay
Посол Японии рассказал о поддержке Украины. Фото: Pixabay

Посол Японии в Украине Шигеки Суми заявляет, что не признает применение силы Россией против Украины ради изменения государственных границ. Об этом он сказал на мероприятии по случаю открытия года Японии в Украине и 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Японией.

Дипломат сказал, что Япония и Украина имеют плодотворные и очень хорошие отношения в различных сферах.

Также он обратил внимание на развитие отношений между странами в условиях внешней агрессии, которая происходит в Украине, и, в частности, после незаконной аннексии Россией Крыма в 2014 году.

"Япония исходит из принципа непризнания любых изменений статуса-кво (суверенных границ – Ред.) путём применения силы", – подчеркнул Суми.

В этой связи дипломат напомнил, что Япония благодаря тесному сотрудничеству в рамках стран "Большой семерки" и с Европейским Союзом стала единственной страной в Азии, которая ввела санкции против России.

Он подчеркнул, что Япония серьезно относится к украинскому вопросу, предоставляя поддержку и взаимодействуя на международном уровне для установления стабильности и мира в Украине.
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Источник:

УНИАН

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