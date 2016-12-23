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Посольство Великобритании оригинально поздравило украинцев с Новым годом и Рождеством (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7824/48_main.1482494322.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/48_tn.1482494322.jpg Украина Как отмечается, участниками видео стали сотрудники Посольства, а также украинские партнеры, с которыми посольство осуществляет различные проекты

Посольство Великобритании оригинально поздравило украинцев с Новым годом и Рождеством (видео)

Сегодня, 13:54

Как отмечается, участниками видео стали сотрудники Посольства, а также украинские партнеры, с которыми посольство осуществляет различные проекты

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф. Фото: gov.uk
Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф. Фото: gov.uk

Посольство Великобритании записало оригинальный ролик-поздравление украинцев с Новым годом и Рождеством.

"Посольство Великобритании поддержало мировой тренд и записало в этом году видео-поздравление в формате mannequinchallenge", – говорится в сообщении посольства в Facebook.

Как отмечается, участниками видео стали сотрудники Посольства, а также украинские партнеры, с которыми посольство осуществляет различные проекты. "Любознательный зритель заметит украинских и британских военных, которые в течение последних двух лет осуществляют совместные учения, коллег из British Council Ukraine, которые присоединились к инициативе Президента Украины по проведению года английского языка в Украине, народного депутата Мустафу Найема, одного из инициаторов программы GO Global, элементы британских бизнесов, которые успешно работают в Украине, участника проекта Ukraine's Next Generation и победительницу Евровидения-2016 Джамалу, стипенидиатов правительственной программы The Official Chevening Page и других", – говорится в сообщении.

Как отмечается, музыкальным сопровождением была выбрана всемирно известная мелодия Леонтовича "Щедрик", которая к 2016 году отмечает 100-летие с первого хорового исполнения.

Напомним, mannequinchallenge – видео-формат, который предусматривает замирание всех участников в момент какого-то действия, в то время камера снимает людей.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда выставил на рождественский благотворительный аукцион свои запонки и фото жены со Всемирных дней молодежи.
Великобритания, Рождество, новый год, посольство, поздравление

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Источник:

"Сегодня"

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