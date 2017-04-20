Потеплеет в Украине через неделю – Укргидрометцентр

В ближайшие дни в стране ожидаются сложные погодные условия: будет холодно и сыро

Украинские синоптики ожидают существенного потепления не ранее 26 апреля, до этого же на территории страны ожидаются ночные заморозки, а дневная температура будет в диапазоне +6..+12 градусов, сообщил заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

"Существенное потепление мы ожидаем в Украине только с 26 апреля", – заявил на заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций касательно осложнения погодных условий.

Он отметил, что сложные погодные условия ожидаются и 20-21 апреля: в южных, центральных и восточных областях пройдут дожди с мокрым снегом.

В ночь на 21 апреля в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, а днем еще и в Полтавской, Харьковской областях ожидается сильный мокрый снег и налипание мокрого снега, ветер до 15-20 м/с.

Ночью ожидаются заморозки 0-5 градусов, на грунте заморозки до -3 градусов, днем ожидается +5-10 градусов.

"В дальнейшем 22-25 апреля холодная погода продержится: ночные заморозки 0-5 градусов, в южной части +1-6 градусов, днем в Украине +6-12 градусов, часто будут дожди – в основном небольшие, ночью местами мокрый снег", – добавил представитель Укргидрометцентра.

Напомним, из-за непогоды, которая вчера обрушилась на Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Полтавскую и Херсонскую области, по состоянию на 7 утра четверга, остаются обесточенными 199 населенных пунктов.