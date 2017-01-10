Появился трейлер первого украинского супергеройского кино (видео)

"Сторожевая застава" выиграла конкурс Госкино Украины и осенью 2017 года выйдет на широких экранах

В сети появился официальный трейлер первого украинского фэнтези о супергероях под названием "Сторожевая застава", созданного при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Об этом сообщается на странице агентства в Facebook.

Согласно сообщению, полнометражный фильм "Сторожевая застава" стал одним из победителей 5-го конкурсного отбора Госкино Украины.

Производство ленты осуществила компания Kinorob. Режиссер – Юрий Ковалев, продюссеры – Егор Олесов и Юрий Прилипко.

"Обычный парень Витька попадает с 21 века на тысячу лет назад" – говорится в описании к трейлеру.

Согласно информации о фильме, так начинается опасное и полное приключений путешествие главного героя.

"Впереди смертельные опасности, черная магия, встреча с новыми друзьями и настоящими героями былин – богатырями: юным Олешко, мощным Ильей и строгим Добрыней", – говорится в информации о фильме.

В широкий прокат "Сторожевая Застава" выйдет осенью 2017 года.