Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Появился трейлер первого украинского супергеройского кино (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7869/16_main.1484054956.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/16_tn.1484054956.jpg Украина "Сторожевая застава" выиграла конкурс Госкино Украины и осенью 2017 года выйдет на широких экранах

Появился трейлер первого украинского супергеройского кино (видео)

Сегодня, 15:29

"Сторожевая застава" выиграла конкурс Госкино Украины и осенью 2017 года выйдет на широких экранах


Cторожова Застава

В сети появился официальный трейлер первого украинского фэнтези о супергероях под названием "Сторожевая застава", созданного при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Об этом сообщается на странице агентства в Facebook.

Согласно сообщению, полнометражный фильм "Сторожевая застава" стал одним из победителей 5-го конкурсного отбора Госкино Украины.

Производство ленты осуществила компания Kinorob. Режиссер – Юрий Ковалев, продюссеры – Егор Олесов и Юрий Прилипко.

"Обычный парень Витька попадает с 21 века на тысячу лет назад" – говорится в описании к трейлеру.

Согласно информации о фильме, так начинается опасное и полное приключений путешествие главного героя.

"Впереди смертельные опасности, черная магия, встреча с новыми друзьями и настоящими героями былин – богатырями: юным Олешко, мощным Ильей и строгим Добрыней", – говорится в информации о фильме.

В широкий прокат "Сторожевая Застава" выйдет осенью 2017 года.
кино, режиссер, фильм, магия, черная магия, компания, Госкино

Вы сейчас просматриваете новость "Появился трейлер первого украинского супергеройского кино (видео)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Авторы:

Борис Васильковский, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

«Ла-Ла Ленд» победил во всех номинациях на «Золотом глобусе», в которых был представлен. Фото: AFP

"Ла-Ла Ленд" установил новый рекорд на премии "Золотой глобус"

Вчера, 10:03

Мюзикл победил во всех семи номинациях, в которых был представлен

Звезды

Хью Джекман. Фото: AFP

Хью Джекман передумал прощаться с Росомахой

Вчера, 08:26

Джекман признался, что рассматривает возможность съемок совместного фильма о Дэдпуле и Росомахе

Шоу-бизнес

Фильмы, с которыми будет теплее и уютнее в Рождество

Лучшие рождественские фильмы для всей семьи

7 Января, 20:40

Эти прекрасные фильмы создадут приподнятое настроение и атмосферу волшебства в самый разгар зимы

Шоу-бизнес

Эмма Уотсон

Вышел новый тизер "Красавицы и Чудовища"

7 Января, 02:08

На официальной странице проекта в Twitter появился аудио-отрывок, в котором поет Эмма Уотсон

Звезды

Кэрри Фишер. Фото: AFP

У Кэрри Фишер предполагалась большая роль в "Звездных войнах 9"

6 Января, 15:00

Фильм будет представлен зрителям лишь в 2019 году

Звезды

Райан Рейнольдс. Фото: AFP

Райан Рейнольдс хочет, чтобы у "Дэдпула" появился возлюбленный

5 Января, 16:00

Актер и продюсер предлагает совершенно новое раскрытие главного персонажа

Шоу-бизнес

Кадр из фильма "Дэдпул"

Названы самые скачиваемые в мире фильмы с пиратских торрентов в 2016 году

3 Января, 18:40

На втором месте оказался фильм "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", а на третьем - "Первый мститель: Противостояние"

Звезды

Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP

Дженнифер Лоуренс рассказала, почему не любит Новый год

3 Января, 16:30

Актриса призналась, что праздник нагоняет на нее тоску

Шоу-бизнес

Писателю было 90 лет. Фото: instagram.com/misselven

Умер известный американский писатель Джон Берджер

3 Января, 09:16

В 1972 году он опубликовал свой второй роман "Джи", за который получил Букеровскую премию

Общество

Символ сбывающихся ожиданий в Киеве.

ТОП надежд Украины на 2017 год: загадаем Еврокубок, безвиз и новый мост

1 Января, 01:30

В новом году Украина будет принимать Евровидение, мы наконец можем получить безвизовый режим с Евросоюзом, а Владимир Кличко будет возвращать себе пояса

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.