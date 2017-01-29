Прах поэта Александра Олеся перезахоронили в Киеве (видео)

Прах поэта Александра Олеся и его жены Веры Кандыбы сегодня перезахоронили в Киеве. Могила супругов стала первой на Аллее почетных перезахоронений, специально созданной на Лукьяновском кладбище. Почтить память Олеся пришли сотни людей, и первые лица страны. Однако перезахоронению поэта, умершего в Праге, предшествовал скандал – останки эксгумировали по требованию гражданина Чехии, который захотел похоронить в этой же могиле своего покойного отца.

Эту песню на стихи Александра Олеся в Украине знают даже те, кто ни разу не слышал фамилию автора. Олесь умер в эмиграции в 1944-м. Живой классик украинской литературы Дмытро Павлычко вспоминает, как во времена расцвета соцреализма, он добивался издания сборника запрещенного поэта -символиста.

Вместе с женой Верой Александр Олесь был похоронен на Ольшанском кладбище Праги. Долгие годы за могилу платил меценат. Его смерть нарушила покой и живых, и мертвых. Просто его сын решил похоронить папу в могиле ....украинского поэта.

Из кровных родственников поэта в живых не осталось никого. Но Ольга-вдова внука Александра Олеся- бережно хранит все, что связано с предками ее мужа.

"С печалью радость обнялась"- это название самого первого сборника Александра Олеся. Сегодня эти строки- почти пророчество.

На панихиде во Владимирском соборе было не протолкнуться. Президент приехал сразу же после поминальной церемонии на Аскольдовой могиле.

В толпе среди прихожан и случайных прохожих- депутаты и министры.

Похоронили Александра Олеся и Веру Кандыбу под гимн и оружейные залпы.

Рядом с их большими портретами, специально сделанными к церемонии перезахоронения, кто-то поставил маленький. На черно-белой фотографии – Олег Ольжич, сын Веры и Александра, замученный в Гестапо в том же 44 году. Где его могила, не знает никто. Но память об отце и сыне жива. Также, как и их стихи, давно ставшие народными песнями.

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