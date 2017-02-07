Правила и график ВНО-2017

В понедельник в Украине официально стартовала регистрация на ВНО — будущие абитуриенты могут создавать свои регистрационные карточки, необходимые для подачи документов. "Сегодня" узнала, как будет проходить регистрация на тесты в этом году и какие новшества ожидают участников.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ. Процедура регистрации открыта на сервисе "Зарегистрируйся" (testportal.gov.ua) и продлится по 17 марта. За это время будущий абитуриент должен сформировать специальную регистрационную карточку — это можно сделать самостоятельно онлайн, и с помощью специалиста в отделении УЦОКО либо прямо в школе. В этой заявке указываются данные паспорта, перечень выбранных для теста предметов (не более четырех), адрес для обратной связи (для школьников — адрес школы, для выпускников прошлых лет — адрес фактического проживания, для иностранцев — название территориально центра тестирования). Также в форме необходимо поставить отметку, если школьник хочет сдавать экзамен на другом языке (венгерском, крымскотатарском, молдавском, польском, румынском, русском), а для тех, кто требует особых условий (слабовидящие, глухие и пр.), —

номер и дату выдачи медзаключения.

После того как заявка сформирована, ее нужно распечатать, подписать и вклеить два фото 3 х 4 см. Вместе с ней в пакет документов добавляется копия первой страницы паспорта, справка с места учебы (для учеников ПТУ) и копия школьного аттестата (для выпускников прошлых лет). За выпускников 2017-го набор документов в региональный центр оценивания качества образования отправит школа, а всем остальным нужно сделать это самостоятельно заказным письмом. "Отследить состояние обработки документов можно на сайте по номеру регистрационной карточки. В подтверждение успешной регистрации участники получат индивидуальный конверт с сертификатом ВНО (необходим для допуска к тесту), регистрационным уведомлением и информационным бюллетенем. Выпускникам школ конверт отправят в их учебное заведение, а остальным — за указанным в карточке адресом", — отмечают в Центре. При этом данные можно будет изменить до 31 марта.

В итоге у каждого абитуриента после регистрации появится персональная страница на сайте УЦОКО, где будут появляться приглашения-пропуски на каждый тест, результаты ВНО и решение апелляционной комиссии. "Зайти на персональную страницу можно с помощью номера и пин-кода, которые указаны в сертификате", — поясняют в ведомстве. Новшество этого года — вузы впервые будут принимать как результаты тестирования 2017-го, так и 2016 года.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. Что касается абитуриентов с неконтролируемых территорий, то они отсылают заявки и получают ответ исключительно по электронной почте. Для них, а также для участников боевых действий, как и в прошлом году, учредили дополнительную сессию — с 3 до 12 июля (регистрация 3—20 мая). К основному пакету документов необходимо будет подать заявление на допсессию, копию удостоверения участника АТО или копию страницы украинского паспорта (паспорта родителей) с указанием места проживания.

Также новшество этого года — особые условия тестов для абитуриентов с ограниченными возможностями. "К примеру, во время дополнительной сессии лица с нарушениями зрения получат возможность выполнять задачи в тетрадях с увеличенным шрифтом, лицам с нарушениями слуха будет предоставлено дополнительное время (до 30 мин., в зависимости от предмета), — поясняют в Центре. — А с 2019-го ВНО будет адаптировано для абитуриентов с проблемами зрения, которые проходили обучение с помощью шрифта Брайля".