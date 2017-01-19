Праздник Крещения в Украине: обошлось ли моржевание без ЧП (видео)

В Одессе было самое массовое одновременное вхождение в воду, а в Днепре купальщик сломал ногу

День, когда вода исцеляет. Крещение Господне. Верующие сегодня окунались в ледяную воду рек и озер. Даже морозы ниже минус десяти не испугали украинцев. Кое-кто нырял – куража ради, устанавливая рекорды плавания на скорость и катаясь на животах по льду.

Сотни людей на пляже Одессы. Температура – 10 градусов. Но это не помешало одесситам установить на праздник Крещения рекорд – самое массовое одновременное вхождение в воду минусовой температуры. Подсчет усложнили сами участники заплыва.

"По той механике, которой мы собирались подсчитать людей, сделать это не получилось в виду того, что холодно, морозно, много людей заходили в воду в первый раз, поэтому после того, как они окунулись – они разбежались в разные стороны греться", – сказал Дмитрий Яицкий, представитель Национального Реестра Рекордов Украины.

Неподготовленной к ледяному очищению оказалась жительница Черкасс. Во время ныряний пожилая женщина потеряла сознание.

Во Львовской области после проруби у 52-летнего мужчины остановилось сердце, а в Днепре купальщик поскользнулся и поломал ногу. В столице обошлось без несчастных случаев.

В центре Киева очищаться в проруби начали еще до того, как ее освятили. Но как только ритуал окончили и символично залили воду за шиворот митрополиту, желающих окунуться стало больше.

"Этот праздник напоминает нам о той великой божественной любви, которая приклонила небо к земле. Пусть и благодать, которую Господь подарил на Иордане всему человеческому роду, пусть она охраняет всех нас", – сказал Онуфрий, предстоятель УП МП.

Нескончаемый поток крещенских купальщиков прошел через затоку Днепра на окраине столицы.

Купались, прыгали и ходили босиком. Освященная купель и множество прорубей не пустовали. В парке развлекались моржи со стажем.

Из политиков в проруби был замечен изрядно похудевший радикал Игорь Мосийчук. А олимпийский чемпион Олег Верняев крещенский ритуал прошел со своей командой гимнастов.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".