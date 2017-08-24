Празднование Дня Независимости Украины: впечатляющие фото военного парада на Крещатике

Сегодня, 13:14

Помимо украинских военных, по главной улице столицы прошлись иностранные военные 

фото: Данил Павлов

На Майдане Независимости прошел военный парад, приуроченный к празднованию Дня Независимости Украины. Принимал парад министр обороны Украины Степан Полторак. По главной улице столицы прошло около 4,5 тысячи украинских военных и 231 солдат стран НАТО. 

Иностранные военные впервые приняли участие в украинском параде. Так, по Крещатику прошлись представители вооруженных сил Канады, Эстонской Республики, Грузии, Великобритании, Латвийской Республики, войска Литовского, Республики Молдова, войска Польского, знаменосная группа вооруженных сил Румынии, военнослужащие украинской составляющей многонациональной Литовско-Польско-Украинской бригады, подразделение вооруженных сил США
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Автор:

Данил Павлов

Источник:

"Сегодня"

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