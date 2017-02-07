Предприимчивый херсонец выращивал у себя дома элитную коноплю

Житель Новой Каховки у себя дома выращивал, сушил и сортировал запрещенные вещества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Херсонской области.

"Полицейские провели санкционированный обыск в доме подозреваемого. На чердаке правоохранители обнаружили кусты высушенной конопли, которые были равномерно подвешенные к потолку. Также во время обыска правоохранители нашли еще несколько пакетов с канабисом. Всего изъято три килограмма конопли", – отметили в полиции.

По словам полицейских, 44-летний мужчина выращивал элитные сорта конопли на участке возле собственного дома. Впрочем, он утверждал, что хранит наркотические вещества только для личного использования.

Теперь мужчину проверяют на причастность к наркоторговле. По информации полицейских, стоимость изъятой продукции на "черном рынке" составляет 100 тысяч гривен.

Напомним, недавно в Одесской области полицейские нашли у мужчины "наркотический арсенал".