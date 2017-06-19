Приднестровье для Украины: военный эксперт рассказал о новом плане Путина

Кремль может попытаться впихнуть в состав Украины непризнанное Приднестровье и если Киев его примет, то туда могут "прицепом" проследовать и т. н. "ДНР" и "ЛНР". Такое мнение высказал "Апострофу" военный эксперт Олег Жданов.

Он отметил, что Россия, пытаясь урегулировать конфликт на Донбассе в свою пользу, может это провернуть с помощью Молдовы.

"Сейчас они задействовали Молдову – президент Игорь Додон предлагает провести очередной раунд переговоров с Приднестровьем, выдвинув ультиматум непризнанной ПМР, чтобы она вошла либо в состав Молдовы, либо в состав Украины. Прецедент может состоять в том, что в состав Молдовы они не согласятся входить – конфликту уже 25 лет, а в состав Украины – могут, проведут референдум. Но это уже сформировавшееся образование, которое может войти в состав Украины как субъект федерации", – сказал Жданов.

По его словам, если Украина, например, примет непризнанную республику, то вдобавок может получить и "ДНР/ЛНР".

Он считает, что Путину крайне нужны прецеденты, чтобы решить этот конфликт на Донбассе.

Как ранее заявлял Игорь Додон, Приднестровье никогда не будет независимым государством, а из денег, инвестированных в регион за последние 25 лет, примерно 15 млрд долл., можно было бы построить второй Дубай. По его словам, у Молдовы и Приднестровья нет будущего друг без друга.