Приглашение Украины на учения "Запад 2017": появилась реакция Генштаба

Украина направит в Беларусь на масштабные военные с участием России "Запад-2017" двоих представителей. Об этом написали в Генштабе ВСУ на странице в Facebook.

Украинская сторона подтверждает факт приглашения представителей Украины для наблюдения за ходом военных учений "Запад-2017".

Также стало известно от Управления верификации Генерального штаба ВС Украины, что за ходом учений с 16 по 20 сентября будут наблюдать два украинских верификатора.

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"В соответствии с положениями Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности Украина получила от Беларуси официальное приглашение к участию двух представителей ВСУ в наблюдении за учениями "Запад-2017" на территории Беларуси в период 16-20 сентября", – сообщает Генштаб.

Напомним, кроме Украины, приглашение к наблюдению за учениями получили Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Швеция и Эстония.

"Запад-2017" – совместные учения Вооруженных сил РФ и Беларуси, запланированные в период с 14 по 20 сентября этого года. По официальным данным РФ, в учениях примут участие до 13 тысяч военнослужащих.

Как сообщалось, Министерство обороны Беларуси пригласило Украину и еще несколько государств направить наблюдателей на совместные российско-белорусские учения "Запад-2017", которые должны состояться на белорусской территории 14-20 сентября.