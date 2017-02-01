Прогноз погоды на февраль: морозы и снегопады продолжатся, но к концу месяца обещают слякоть

Сегодня, 07:37

Последний месяц зимы может оказаться еще холоднее, чем январь, обещают метеорологи

Прогноз погоды на февраль: морозы и снегопады продолжатся, но к концу месяца обещают слякоть
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

По расчетам метеорологов, ночные морозы в северных и восточных регионах, а также в Карпатах достигнут 20—22 градусов и более, а снега выпадет за месяц еще 30—35 см. Особо сильные снегопады ожидаются с 12 по 18 февраля. Чуть потеплеет лишь к концу месяца.

untitled_51ПОГОДА. Метеосайты предупреждают о надвигающихся морозах до –25 градусов ночью. Правда, продлятся они недолго и будут в северных областях.

А по всей Украине первая волна холода до –12—15 градусов со снегопадами возможна уже 1—3 февраля, затем с 6 по 10 число установится ясная морозная погода, температура понизится до –20—22 ночью и 11—16 днем.

После этого начнет постепенно теплеть, и вторая половина месяца ожидается более комфортной, хотя и слякотной.

Столбик термометра поднимется до плюсовой отметки, из-за чего начнется таяние снега. Специалисты Укргидрометцентра также прогнозируют, что снег частично сойдет уже к концу месяца, хотя и выпадет его в течение месяца немало — от 25 до 45 см.

Народный синоптик Леонид Горбань настаивает, что самые сильные морозы еще впереди.

"Зима в этом году морозная и снежная, не в пример двум предыдущим, — говорит Горбань. — В феврале она не закончится, ночных морозов можно ожидать до 25 марта, а среднесуточная температура перейдет в плюс лишь после 15 марта. Что касается февраля, то первая половина месяца будет снежная, вторая — ясная, с небольшой облачностью. Выпадет 30—35 см снега, но в горах его может быть и больше".

ИСТОРИЯ. Что интересно, самой холодной для Украины за все первое десятилетие XXI века стала зима 2006 года. Тогда холодать начало еще в сентябре, а морозы продержались вплоть до конца апреля.

В течение всего периода синоптики едва ли не каждый день отмечали очередной рекорд. Тогда из-за аномальных холодов начались перебои в работе транспорта, закрывали школы и даже рекомендовали по возможности ограничить пребывание на улице.

Источник данных: народный синоптик Л. Горбань, метеосайты
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Автор:

Александр Панченко

Источник:

"Сегодня"

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