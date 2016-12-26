Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Прогноз погоды: предновогодняя неделя будет холодной и снежной http://www.segodnya.ua/img/article/7829/67_main.1482696477.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/67_tn.1482696477.jpg Украина На Новый год обещают мороз и солнце,  снегопады на неделе ожидают во всех областях

Прогноз погоды: предновогодняя неделя будет холодной и снежной

Сегодня, 07:10

На Новый год обещают мороз и солнце,  снегопады на неделе ожидают во всех областях

Прогноз погоды: предновогодняя неделя будет холодной и снежной
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В ближайшее время синоптики обещают легкий мороз и осадки. Во всех областях страны в первой половине недели ожидается снег, а во второй — незначительное похолодание.

Так, по прогнозу Укргидрометцентра, жителей центра ожидает +2 днем и небольшой мороз ( –1) ночью.

К концу недели похолодает до –5 днем и –6 ночью.

Всю неделю будет идти небольшой снег. Север Украины ожидает снежная погода с минусом днем — до –3, и от –3 до 0 ночью. Самой холодной окажется пятница: ночью температура упадет до –13, а днем — до –5.

Самыми теплыми дни и ночи будут на западе: днем температура поднимется до +3, а ночью — до +4.

На востоке Украины столбики термометров покажут от –3 до +1 днем, а ночью — 2 градуса мороза. На юге страны температура не колеблется: +2 днем и до –5 ночью.

Во вторник и четверг тут пойдет небольшой снег, зато в воскресенье будет солнечно.
новый год, погода, снег, синоптики, прогноз погоды, морозы, укргидрометцентр, снегопады

Вы сейчас просматриваете новость "Прогноз погоды: предновогодняя неделя будет холодной и снежной". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Мария Пирогова

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общество

Синоптики сделали свой прогноз. Фото: РБК-Украина

Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели

Вчера, 13:45

В Киеве - без существенных осадков, температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°

Украина

Фото: AFP

Погода на завтра: мокрый снег, гололед и легкое похолодание

24 Декабря, 19:51

По данным синоптиков, ночью температура воздуха опустится до девяти градусов

Украина

Какая погода ждет украинцев. Фото: rb7.ru

Украинцев ждет резкая перемена погоды: прогноз синоптиков на неделю

24 Декабря, 07:10

В Украине потеплеет, а на следующей неделе пройдут дожди с мокрым снегом 

Мир

Фото: AFP

Завтра в Украине мокрый снег, туман и гололед

23 Декабря, 15:58

По данным синоптиков, днем в стране будет до 4 градусов тепла 

Украина

Католическое Рождество в Украине ожидается снежным. Фото: из открытых источников

На днях Украину засыплет снегом

23 Декабря, 11:54

Осадки ожидаются в воскресенье почти на всей территории страны

Украина

Фото: AFP

Завтра в Украине будет тепло и туманно

22 Декабря, 18:56

Синоптики обещают украинцам дневную температуру до 4 градусов тепла

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.