Прогноз погоды: предновогодняя неделя будет холодной и снежной

На Новый год обещают мороз и солнце, снегопады на неделе ожидают во всех областях

В ближайшее время синоптики обещают легкий мороз и осадки. Во всех областях страны в первой половине недели ожидается снег, а во второй — незначительное похолодание.

Так, по прогнозу Укргидрометцентра, жителей центра ожидает +2 днем и небольшой мороз ( –1) ночью.

К концу недели похолодает до –5 днем и –6 ночью.

Всю неделю будет идти небольшой снег. Север Украины ожидает снежная погода с минусом днем — до –3, и от –3 до 0 ночью. Самой холодной окажется пятница: ночью температура упадет до –13, а днем — до –5.

Самыми теплыми дни и ночи будут на западе: днем температура поднимется до +3, а ночью — до +4.

На востоке Украины столбики термометров покажут от –3 до +1 днем, а ночью — 2 градуса мороза. На юге страны температура не колеблется: +2 днем и до –5 ночью.

Во вторник и четверг тут пойдет небольшой снег, зато в воскресенье будет солнечно.