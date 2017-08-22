Прокуратура Крыма готовит обращение к Германии из-за концерта Scooter

Прокуратура Автономной Республики Крым намерена обратиться к Германии с запросом о подтверждении посещения немецкой группой Scooter оккупированного Крыма. Об этом сообщил на пресс-конференции прокурор АРК Гюндуз Мамедов, передает УНИАН.

По его словам, сейчас прокуратура проводит следственные действия в рамках уголовного дела и для этого нужно официальное подтверждение немецкой стороны по концерту группы в Крыму.

"Мы проводим все необходимые следственные действия. Через механизм правовой помощи мы направим запрос нашим немецким коллегам для того, чтобы допросить людей, и для получения подтверждения, действительно ли они (Scooter – ред.) пересекали границу, поскольку сейчас об этом известно только из СМИ", – сказал Мамедов.

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Он также отметил, что прокуратура обязана проверять все факты, даже несмотря на наличие видеозаписей с выступления музыкантов в аннексированном Крыму.

Напомним, 4 августа участники группы Scooter прилетели в оккупированный Симферополь для участия фестивале ZBFest, который прошел в Балаклавской долине.

Ранее заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в комментарии немецкой газете Bild заявлял, что, согласно украинскому законодательству, музыкантам грозит от одного до восьми лет за незаконное выступление на полуострове.