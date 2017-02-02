Прокуратура начала принимать жалобы по Skype

В Украине появился новый сервис для граждан, которые хотят пообщаться с правоохранителями, не выходя из дома.

Руководители Житомирской областной прокуратуры начали осваивать скайп-видеоконференции для приема жалоб от местных жителей.

Как рассказали нам в ГПУ, идею придумало руководство Житомирской облпрокуратуры, и на днях первый зампрокурора области Виталий Мякишев провел первый видеоприем.

Первопроходцем стал местный пенсионер-инвалид Николай Бруцкий из городка Андрушивка, который пожаловался на то, что государство требует вернуть 7,5 тыс. грн, которые были ему начислены якобы по ошибке. Сам же пенсионер утверждает, что они были начислены правильно, поэтому и захотел пообщаться с заместителем прокурора. Разговор длился около получаса. Сам же Николай Бруцкий рассказал "Сегодня", что доволен тем, что не пришлось тратить денег на проезд в Житомир, чтобы попасть на прием к прокурору области, но, увы, его проблема пока что так и осталась нерешенной: как оказалось, вопрос в компетенции не силовиков, а другого ведомства.

"Скайп-связь хотим организовать во всех районах области", — рассказала нам спикер житомирской облпрокуратуры Татьяна Гоша. По ее словам, гражданину достаточно прийти в районную прокуратуру и записаться на такой прием. Впрочем, здесь не исключают, что в будущем, возможно, граждане смогут пообщаться с правоохранителями различных уровней (например, с прокурором района), не выходя из дома. Похоже, что житомирскую идею возьмут на "вооружение" и в других областях. "Нам уже звонили коллеги из, интересовались, как прошел первый прием", — рассказала Татьяна Гоша.