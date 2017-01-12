Прокуратура проверит последний бой Савченко перед попаданием в плен

Досудебное расследование начато по факту халатного отношения бойцами к службе, что привело к тяжким последствиям во время боя

Военная прокуратура взялась за досудебное расследование обстоятельств боя, после которого народный депутат и экс-боец батальона "Айдар" попала в российский плен. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ответ ГПУ по журналистскому запросу.

Отметим, что речь идет о бое, который состоялся 17 июня 2014 года в районе города Счастье Луганской области.

Сообщается, что прокуратура расследует данный вопрос по факту халатного отношения бойцами к службе, что привело к тяжким последствиям.

"... Военной прокуратурой Харьковского гарнизона внесены в Единый реестр досудебных расследований ведомости с признаками уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 425 УК Украины, за фактом халатного отношения служащими лицами военной части В0624 к службе, что привело к тяжелым последствиям в виде гибели 16 военнослужащих, попадания 7 военнослужащих в плен незаконных вооруженных формирований, а также захвата, 17.06.2014 в районе г. Счастье Луганской области, представителями незаконных вооруженных формирований военной техники указанной военной части", – сказано в документе.

В0624 – воинская часть батальона "Айдар". В январе 2015 года номер части был изменен.

В свою очередь сама Савченко выступала в защиту "Айдара" и заявляла, что бойцы не святые, они воевали, как могли.